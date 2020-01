Follieri pronto ad investire sul Catania 60 milioni di euro

Raffaello Follieri esce allo scoperto e vuole arrivare in tempi brevi alla firma del preliminare di acquisto del Calcio Catania: sarebbe pronto un investimento da 60 milioni di euro. Diciotto, ricorda Daniele Lo Porto in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, servirebbero solo per il mutuo acceso con il Credito sportivo per la costruzione del Torre del Grifo Village.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro della società sportiva. Se Pulvirenti non dovesse cedere la proprietà è facile che durante la fase di calciomercato la società venderebbe alcuni giocatori costosi. Da domani, intanto, inizierà la preparazione in vista della trasferta di domenica contro il Francavilla.

