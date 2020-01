Incidente a Santa Venerina, anziana investita e uccisa da un'auto

Stava camminando a piedi quando è stata travolta e uccisa da un'auto. È accaduto ieri a Santa Venerina, nella frazione di Linera, dove Angela Sgrò di 81 anni è stata investita da una Suzuki Celerio guidata da una donna di 78 anni.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferirla la donna all'ospedale Cannizzaro di Catania. All'arrivo in pronto soccorso, sono stati riscontrati traumi di grave entità e per la donna non c'è stato nulla da fare. Successivamente le sue condizioni sono peggiorate.

Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.

