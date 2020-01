Picchiava e minacciava i familiari per denaro, arrestato 40enne di Paternò

Maltrattava e minacciava tutta la famiglia per estorcere denaro. L.G., 40 anni di Paternò, nel Catanese, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità di recupero, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni del padre 68enne, della madre 65enne e delle sorelle di 44, 43 e 26 anni.

L'uomo, stando alle indagini, dipendente da sostanze stupefacenti, seppur già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa di famiglia (con un provvedimento del 5 settembre) ha continuato a minacciare e maltrattare i familiari, lanciandogli contro oggetti di vario genere e urlandogli frasi del tipo: «Vi ammazzo se non mi date i soldi, vi brucio la casa e la macchina, vi uccido a uno ad uno, vi consumo come voi avete consumato me».

E ancora: «Io vi ammazzo, mi state distruggendo la vita». Stesso trattamento lo riservava alle sorelle. Le ultime minacce sono state rivolte alla più piccola, di 26 anni e al fidanzato: «Sei già morta, ti ammazzo il fidanzato, ora gli mando persone per ammazzarlo, lo brucio nella macchina, non mi spavento di lui non è nessuno».

