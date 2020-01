Travolge un gruppo di gambiani dopo una lite. Giovanni D'Antona, 61 anni di Catania, è stato arrestato per tentato omicidio. L'uomo, dopo un'accesa discussione è salito sulla propria auto e si è lanciato a folle velocità contro di loro investendone e ferendone due.

L'uomo è stato denunciato anche per guida in stato di ebrezza e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

