Differenziata ad Aci Sant'Antonio, ditta commissariata e disagi per i cittadini

Continuano i disagi nella raccolta differenziata ad Aci Sant'Antonio, nonché allo spazzamento e alla scerbatura, servizi dei quali si occupa ‘Senesi’, ditta attualmente commissariata.

“Purtroppo si tratta di un problema fra la ‘Senesi’ e gli operatori, suoi dipendenti – ha spiegato l'assessore all’Ecologia, Quintino Rocca – e riguarda l’erogazione degli stipendi. Noi – ha continuato – abbiamo fatto quanto di nostra competenza, monitorando i disagi, diffidando la ditta ed elevando delle sanzioni, relative già al mese di dicembre. Oltre a pagare regolarmente ‘Senesi’, ci siamo detti pronti a sostituirci alla stessa, che aveva un problema

col certificato DURC, al momento del pagamento delle spettanze ai dipendenti, ma oltre questo non possiamo fare. Oggi – ha concluso – ci rivolgeremo alla Prefettura per cercare di trovare man forte in vista della soluzione di un problema che sta diventando pesante”.

Il sindaco, Santo Caruso, sottolinea la vicinanza ai lavoratori, facendo al tempo stesso appello al loro senso di appartenenza al territorio: "Siamo vicini ai dipendenti – ha dichiarato – e lo abbiamo detto e mostrato più volte, intervenendo per loro, ma ancora una volta faccio loro un appello affinché facciano cessare i disservizi per non creare

ulteriore disagio ai cittadini. Noi continueremo a mediare con ‘Senesi’, nonostante le mancate risposte. In questi giorni siamo riusciti a metterci in contatto con un Commissario, che ci aveva dato rassicurazioni sull’erogazione degli

stipendi, poi disattesa. Adesso cercheremo di organizzare un incontrare fra Amministrazione, sigle sindacali e commissari, in modo da instaurare un dialogo costruttivo”.

© Riproduzione riservata