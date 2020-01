Muore schiacciato dal trattore. È accaduto a Mascali all'imprenditore agrumicolo in pensione, Giuseppe Fichera, di 75 anni. L'uomo stava guidando il mezzo in un terreno coltivato di sua proprietà quando si è ribaltato non lasciandogli nessuna via di uscita.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri della locale stazione.

