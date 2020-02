Anno giudiziario, a Catania va in scena la protesta degli avvocati

Gli avvocati catanesi protestano nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario alla Corte di Appello mentre i colleghi di Siracusa sono usciti dall’aula durante l’intervento del rappresentante del governo nazionale.

A causa la protesta "i vuoti nell’organico dei magistrati in servizio al tribunale e del personale amministrativo" insieme al "disagio dell’intera classe forense nei confronti della recente riforma sulla prescrizione".

Gli Avvocati liberi non hanno partecipato: «Mai come quest’anno - spiega Goffredo D’Antona - la cosa triste è che lo scriviamo ogni anno, al peggio non c'è mai fine, assistiamo ad uno svuotamento del ruolo dell’avvocato nell’ambito della Giurisdizione, e a una politica liberticida che non ha eguali nel recente passato della Storia Repubblicana».

