Scordia, gestiva un mini market della droga: trovata la lista delle cessioni

Gestiva un mini market della droga e annotava tutte le cessioni in un foglio. A scoprirlo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia che ieri hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 40enne Giuseppe Muccio e denunciato un 42enne. Sono entrambi di Scordia.

I militari, che avevano già acquisito sufficienti informazioni su Muccio, hanno deciso domenica notte di appostarsi vicino all'abitazione dell'uomo.

Hanno visto un tizio entrare in casa dello spacciatore uscendone poco dopo. L'uomo è stato fermato e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per lo smercio al minuto, per un totale di 2 grammi. A quel punto sono andati verso l’abitazione di Muccio, sottoponendola a perquisizione.

Sono stati trovati 15 grammi di cocaina, circa 20 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio della cocaina e per il confezionamento delle dosi al minuto, la somma di 260 euro ritenuta provento dello spaccio e , soprattutto, un’accurata documentazione cartacea con la contabilità delle cessioni sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata