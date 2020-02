Etna, turista scivola e si ferisce: soccorsa da un elicottero dei vigili del fuoco

Una turista tedesca di 57 anni è scivolata ed è stato necessario l'intervento di un’elicottero AB 412 dei vigili del fuoco per soccorrerla. La donna infatti è caduta durante un'escursione in una zona impervia non ha reso possibile l’intervento del personale di terra.

È stato allertato quindi dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco l’elicottero (VF 68) in servizio al reparto volo di Catania, che ha portato sul posto i soccorritori.

La donna accusava forti dolori alla spalla destra. Immobilizzato l’arto è stata trasportata in elicottero a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa, e affidata alle cure del personale medico. Presente, a supporto dell’elicottero, anche personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo.

