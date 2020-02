Ricercato beccato per amore: voleva andare dalla fidanzata per San Valentino

Fuga di San Valentino finita male per un ricercato di Catania. Un minorenne fuggito da varie settimane per la seconda volta dalla comunità alla quale era stato destinato dopo una condanna per furto, J.I., è stato catturato dalla polizia mentre aspettava l'autobus che lo avrebbe portato nel paese della fidanzata, con la quale aveva pianificato di trascorrere il giorno di San Valentino.

È quanto ha riferito agli agenti il giovane nei confronti del quale era stato emesso un ordine di carcerazione presso l'istituto penale per i minorenni di Bicocca, dove è stato ora rinchiuso per scontare un mese di reclusione. Il giovane, alla vista degli agenti, ha provato a sottrarsi alla cattura salendo su un autobus ma i poliziotti hanno fatto fermare il mezzo e l'hanno bloccato.

© Riproduzione riservata