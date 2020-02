Piazza la bomba davanti a un distributore di sigarette ma esplode: ladro muore a Catania

Un giovane è morto nello scoppio di un ordigno che stava collocando assieme a un complice in un distributore di sigarette davanti a una rivendita di tabacchi. Il fatto è avvenuto alle 4, al civico 5 di viale Castagnola, nel quartiere di Librino a Catania.

Il giovane che è morto sul colpo, aveva il volto coperto con un passamontagna. Il complice che era con lui è fuggito. Nella deflagrazione sono rimaste danneggiate alcune auto. Indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa.

La vittima, apparentemente un giovane ventenne, è sprovvista di documenti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano, il giovane con un complice, entrambi col volto travisato, si sarebbe avvicinato al distributore automatico di una rivendita di tabacchi di viale Castagnola per forzarlo e rubare le sigarette e i soldi che conteneva.

Per fare questo i due hanno utilizzato un ordigno rudimentale che sarebbe deflagrato mentre erano ancora in 'azione'. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e personale medico del 118. Sull'accaduto ha aperto un'inchiesta la Procura distrettuale di Catania.

LA DINAMICA. In due con il volto travisato arrivano con uno scooter, salgono i gradini della scala pubblica che portano al piano rialzato dove si trova la rivendita di tabacchi di viale Moncada a Librino.

Collocano un pacco, che poi si rivelerà un ordigno, davanti al distributore automatico e sigarette e si allontanano, uno verso destra e l'altro verso sinistra, in attesa dell'esplosione, che non avviene subito. Uno dei due torna indietro e in quel momento la bomba deflagra centrandolo in pieno e uccidendolo sul colpo.

E' la prima ricostruzione della dinamica del tragico episodio avvenuto la notte scorsa. A permetterla, la visione di registrazioni effettuate da sistemi di videosorveglianza fatta da carabinieri che indagano sull'accaduto. Una dinamica che fa pensare più all'azione di due ladri poco esperti nell'uso di esplosivi. In quasi un quarto di secolo di attività l'esercizio ha subito una decina di assalti.

