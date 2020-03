Coronavirus, controlli su docenti dell'Università di Catania: erano a Udine

Alcuni docenti dell'Università di Catania del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente sono stati sottoposti a controllo sanitario dopo aver partecipato ad un congresso a Udine assieme a persone poi risultate contagiate dal Coronavirus.

Gli esiti dei tamponi, effettuati soltanto a scopo preventivo e non per il manifestarsi di sintomi, non sono ancora noti. Intanto l'ateneo ha disposto la sospensione delle lezioni nel dipartimento nella sede di via Santa Sofia

