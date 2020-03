Catania, sequestrato miele "sospetto" e conservato in fusti esposti al sole

Una partita di miele di provenienza sospetta e senza alcun requisito igienico-sanitario è stato sequestrato dai Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Catania.

È stato accertato che non rispettava la cosiddetta “filiera alimentare” (cioè quel sistema di informazioni, obbligatorio dal 2005, che permette ai consumatori di conoscerne la provenienza e l’esatta origine a garanzia della genuinità e salubrità), apparteneva ad uno stock sequestrato alcuni mesi prima a Zafferana Etnea per motivi sanitari dai militari, congiuntamente al personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Catania. In pratica era stato rubato dal luogo di custodia e rivenduto.

Il miele, oltre 7 tonnellate, era conservato all’interno di fusti metallici anonimi, stoccati in un’area all’aperto ed esposti al sole diretto, alle intemperie ed alle contaminazioni ambientali. È stato sequestrato poiché l’alimento è stato giudicato non più idoneo al consumo umano e pericoloso per la salute dei consumatori.

