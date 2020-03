Primo caso di coronavirus ad Aci Sant'Antonio, il sindaco: "Supereremo questa brutta fase"

C'è un caso di coronavirus in territorio di Aci Sant'Antonio. Lo comunica il sindaco Santo Caruso in una nota. Sono state messe in atto tutte le procedute tipiche del caso, mettendo in quarantena gli eventuali contatti avuti da questa persona negli scorsi giorni.

“Auguro a questa persona pronta guarigione e dico alla famiglia che, nel caso in cui avesse bisogno di qualcosa, può contattare me o può contattare l’Ente senza alcun problema - scrive il sindaco - È il momento, questo, di mostrare assoluta vicinanza, al di là delle giuste e necessarie disposizioni sulle distanze fisiche: una comunità vera in situazioni del genere mostra la sua anima, la sua capacità di stare unita, perché uniti possiamo superare tutto. Sono convinto, siamo convinti come Amministrazione, che questa brutta fase verrà superata”.

Il primo cittadino ha poi rinnovato l’appello alla cittadinanza di rispettare i dettami dei recenti DPCM: “Vi chiedo, come sempre, di rimanere a casa: il virus non ha le gambe, non può spostarsi autonomamente, può farlo solo sulle nostre, di gambe. Se evitiamo gli spostamenti, limitandoli solo alle reale, effettive, inderogabili necessità, allora non gli daremo spazio e vinceremo noi”.

