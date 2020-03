Coronavirus, infermiera etnea bloccata in Portogallo: si lavora per farla tornare in Italia

«L'infermiera del Policlinico di Catania, Maria Grazia Costanzo, impegnata in missione a Cumura, villaggio della Guinea Bissau, è arrivata ieri sera in Portogallo: si sta lavorando per farla imbarcare al più presto nel primo volo disponibile per l’Italia».

Lo fa sapere il Movimento 5 Stelle di Aci Sant'Antonio, paese di cui è originaria la donna. Attualmente si sta lavorando per permettere alla donna di imbarcarsi al più presto e tornare in Italia.

«Purtroppo, la critica coincidenza della cancellazione di tutti questi voli, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - sottolineano dal M5s etneo, ha causato questa permanenza forzata della nostra concittadina in Guinea, dove svolge attività di volontariato che inorgogliscono noi come suo concittadini e l’intera Comunità santantonese, sperando di abbracciarla idealmente al più presto. Rimaniamo in costante contatto in attesa di aggiornamenti pienamente risolutivi».

