Coronavirus, anziana in difficoltà e con problemi al cuore: la solidarietà dei vigili di Riposto

Sono tante, in questo momento di grande emergenza, le persone anziane che, sole in casa e gravate da problemi di salute, non riescono spesso a sopperire ai propri bisogni giornalieri. Questa l'esigenza che ha mosso la polizia municipale di Riposto a venire in aiuto dei cittadini più fragili.

Tra questi anche un'anziana cardiopatica per la quale, dopo una rapida colletta, è stata acquistata la spesa poi portata a domicilio. Appresa la vicenda il sindaco Enzo Caragliano si è detto "felice dell’iniziativa dei propri agenti di polizia locale", plaudendo alla loro sensibilità.

Il primo cittadino è impegnato da giorni a mettere in atto la distribuzione dei buoni spesa con i fondi nazionali e regionali, con il supporto operativo dei Servizi sociali del Comune.

