Aeroporto di Catania, due catene di food donano cibo invenduto

Heinemann Italia insieme a Chef Express, aziende presenti all’interno dell’aeroporto di Catania, hanno raccolto i prodotti alimentari immagazzinati all’interno dello scalo etneo, per consegnarli a chi opera sul territorio a sostegno degli indigenti.

Lo rende noto la Sac, società di gestione dell’aeroporto Fontanarossa, spiegando in una nota che la diminuzione del traffico aereo dovuta al coronavirus con i conseguenti decreti governativi per contenere il contagio, la chiusura temporanea del Terminal C dello scalo etneo e il crescente bisogno di sostegno di chi vive in condizioni di disagio, hanno spinto i responsabili delle due catene di food che operano nell’aeroporto di Catania, a destinare l’invenduto per sostenere la raccolta alimentare avviata nella città etnea.

In particolare, i prodotti raccolti dai dipendenti delle due aziende, con la collaborazione del personale Sac, saranno destinati alla Comunità di Sant'Egidio. "In questo momento di difficoltà estrema della società colpisce come il nostro lavoro per i poveri sia sostenuto da una rete di persone e di realtà che, senza voglia alcuna di apparire, contattano Sant'Egidio per moltiplicarne le opere atte a lenire il bisogno di tanti - commenta Emiliano Abramo, responsabile della Comunità -. Ringrazio Heinemann e Chef Express per aver voluto fare parte di questa rete e per l’amicizia mostrata nel seguire il nostro lavoro".

