Coronavirus, a Catania runner recidivo sanzionato due volte in pochi giorni

Pasqua di controlli anti-coronavirus a Catania. La guardia di finanza ha fermato 784 persone e controllato 272 esercizi commerciali elevando 83 sanzioni. Tra di loro anche un runner recidivo multato per la seconda volta in pochi giorni dalle Fiamme gialle perché trovato a correre sul lungomare della città ma anche chi si è recato a casa di parenti e amici per la griglia o ancora chi ha motivato l'uscita da casa dicendo di doversi recare in banca o alla posta per fare delle operazioni finanziarie urgenti la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta.

Fermati e controllati su un'auto anche tre cittadini romeni. Il mezzo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa, mentre facevano ritorno da una giornata di pesca presso la riserva Oasi del Simeto e in possesso di 20 chili di pesce sottoposti a sequestro insieme alla vettura. Il pescato, dopo i necessari controlli sanitari è stato poi donato in beneficenza. I tre infine sono stati denunciati per pesca di frodo e danneggiamento di area naturale protetta.

