Palagonia, spacciano cocaina in casa: arrestati due 20enni

Avevano trasformato l'abitazione in un centro per la vendita di cocaina. Due 20enni di Palagonia, Samuele Pozzo e Giuseppe Bonsignore, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il secondo anche per favoreggiamento personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Samuele Pozzo era da tempo tenuto sotto controllo dai militari, ritenuto il pusher che riforniva di droga gli acquirenti del paese. E infatti, nel pomeriggio di sabato, entrambi sono stati sorpresi a cedere in strada dosi di cocaina a vari acquirenti.

I carabinieri sono quindi intervenuti mentre Bonsignore, mettendosi in fuga verso l'abitazione, ha dapprima cercato di impedire ai militari di entrare chiudendo frettolosamente un cancello in ferro e poi di scaricare nel water di tutta la sostanza stupefacente nascosta.

I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

