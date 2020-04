Catania, potenziati i controlli sulle strade per il 25 aprile e l'1 maggio

Riunione in videoconferenza del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino, dedicata alla pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione del 25 aprile e dell'1 maggio.

E’ stata definita un’aggiornata pianificazione strategica dei servizi di vigilanza e dei controlli, riproponendo il modello sperimentato durante le festività pasquali, finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni governative per il contenimento dell’epidemia da virus Covid-19, che saranno ulteriormente intensificati in tutti gli ambiti territoriali della provincia.

I dispositivi di vigilanza verranno attuati, con modalità incisive e visibili, nei Centri urbani del Capoluogo e degli altri Comuni della provincia, sulle vie di comunicazione intercomunali, interprovinciali e sulle arterie minori, mediante l'impiego di autopattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza e delle polizie locali, con il supporto dei militari dell’Esercito e, nelle zone costiere e sui tratti di litorale, della capitaneria di porto.

I militari dell’Esercito, nell’ambito dei servizi e del pattugliamento delle zone assegnate, svolgeranno anche compiti di osservazione e di controllo di persone, di eventuali assembramenti e di esercizi commerciali. Il personale delle forze di polizia sarà supportato, nello svolgimento dei servizi, da elicotteri e mezzi navali per assicurare una visione, la più ampia possibile, dei territori interni, delle zone marine e del litorale.

Particolare attenzione verrà prestata alla verifica dei flussi di entrata ed in uscita dal capoluogo e dai maggiori Comuni, con l’attivazione di posti di controllo, anche in modalità interforze, per intercettare e scoraggiare eventuali spostamenti di persone nelle seconde case e nelle aree pedemontane e di mare, luoghi tradizionali di ritrovo soprattutto nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio.

Puntuale vigilanza sarà, inoltre, attuata dalla polizia stradale lungo le tratte autostradali e presso le aree di servizio per verificare la legittimità dei trasferimenti degli utenti della strada.

Dall’11 marzo, le persone controllate sono state complessivamente 112.369 e quelle sanzionate 7.381; gli esercizi controllati sono stati 70.249 e quelli sanzionati 366.

«In momenti così difficili - sottolinea il prefetto di Catania - risulta determinante non attenuare i controlli sugli spostamenti dei cittadini al fine di non vanificare gli sforzi e i sacrifici sinora compiuti dalla gran parte della popolazione». Il prefetto Sammartino richiama, «ancora una volta, alla sensibilità e al senso di responsabilità di tutti affinché vengano osservare le disposizioni governative per la prevenzione della diffusione del Covid-19».

