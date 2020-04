Droga nascosta in casa non sfugge al fiuto di Ivan: un arresto a Nicolosi

I carabinieri della Stazione di Belpasso, con il supporto dei colleghi di Nicolosi e del nucleo cinofili, hanno arrestato Lorenzo Vittorio, di 36 anni, di Nicolosi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A carico dell'uomo c'era già una consistente indagine e quando nel pomeriggio di ieri, i militari si sono presentati a casa dell'uomo per la perquisizione, erano certi di trovare droga. E in effetti così è stato. Su un gradino delle scale, all’interno di un borsello ed anche su uno scaffale, hanno rinvenuto piccole quantità di marijuana. Ma a dar loro man forte per scoprire un quantitativo di stupefacenti, probabilmente destinato allo spaccio, è intervenuto il "collega" a quattro zampe Ivan dell'unità cinofila, che, insieme al suo conduttore, ha fiutato 2 involucri contenenti marijuana, dei quali uno suddiviso già in ulteriori 10 involucri per un peso complessivo di 112 grammi ed un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti 1.090 euro posti sotto sequestro assieme alla droga, perché ritenuti essere il provento dello spaccio.

