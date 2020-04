Il 30enne giarrese Andrea Nolfo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mascali per spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato bloccato all’interno di un casolare abbandonato dove in un frigorifero in disuso c'erano 1,1 chilogrammi di marijuana, 23 dosi di cocaina e una di hashish. L’arrestato è stato condotto in carcera, a Catania.

© Riproduzione riservata