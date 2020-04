Spacciano droga con l'aiuto di una vedetta, tre arresti a Palagonia

I carabinieri della stazione di Palagonia, supportati dai colleghi del nucleo operativo, hanno arrestato il 36enne Massimo Gulizia, il 33enne Giuseppe Marotta e il 25enne di origine marocchina Rachid Oukhuya, perchè ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dalle indagini avviate nei mesi precedenti, i militari avevano scoperto la fiorente attività di spaccio messa su dai tre in una casa in via Ottavia, nel centro storico di Palagonia.

Per la particolare conformazione urbanistica della zona, i carabinieri hanno utilizzato un particolare binocolo per seguire a distanza le mosse del gruppetto.

Ne è emersa una prassi ripetuta che permetteva ai tre di spacciare "al sicuro". I due palagonesi, infatti, facevano posizionare il giovane marocchino per utilizzarlo sia come vedetta sia per indirizzare i clienti verso l’abitazione in cui acquistare la droga.

Pertanto, assodato il loro modus operandi, i militari hanno bloccato a distanza un assuntore che aveva appena acquistato una dose di cocaina, quindi hanno proceduto a bloccare la vedetta ed a far ingresso nell’abitazione dove, seduti attorno ad un tavolo sul quale era presente il materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga, hanno trovato Gulizia e Marotta.

Durante la perquisizione, sono stati trovati 3 dosi di eroina e una di marijuana, 6 flaconi di metadone , un bilancino di precisione, una bottiglia modificata per consentire di fumare la cocaina e 25 euro, provento dello spaccio.

I due palagonesi sono stati posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, mentre il cittadino extracomunitario è stato trasferito nel carcere di Caltagirone.

