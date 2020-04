Palagonia, continuava a spacciare anche ai domiciliari: arrestato pusher

Continua a spacciare anche agli arresti domiciliari. Samuele Pozzo, 20enne di Palagonia, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Caltagirone in sostituzione di quella dell’obbligo di dimora, che ne dispone nuovi arresti domiciliari.

Il giovane era stato arrestato già lo scorso 18 aprile per detenzione di sostanze stupefacenti in quanto, utilizzando un’abitazione sita in via Penninello di Palagonia, svolgeva svolgeva attivamente la sua attività di spaccio.

Il pusher però, nonostante fosse stato sottoposto ai domiciliari, aveva continuato a vendere dosi presso la sua abitazione, attività scoperta con un controllo effettuato dai carabinieri dopo appena tre giorni dall'arresto. Per questo motivo è stato nuovamente arrestato e denunciato per lo stesso reato in quanto trovato in possesso di quasi due grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 55 euro, ritenuti provento dello spaccio.

L’esito degli accertamenti è stato così accolto dal gip. emittente che ha predisposto nuove misure cautelari.

