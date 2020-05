Abusa della figlia dodicenne della compagna, arrestato a Catania

Avrebbe abusato della figlia dodicenne della sua compagna, fin da quando la piccola aveva

nove anni, obbligandola anche a vedere, sul suo telefonino, video hard che avrebbero coinvolto anche la madre. E’ l’accusa contesta dalla Procura distrettuale di Catania a un 42enne che stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale. Nei suoi confronti il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per abuso sessuale continuato, aggravato dall’averlo commesso su minorenne che ha meno di 14 anni.

La prima confessione la piccola l’avrebbe fatta a una figlia grande del 42enne, che tra le lacrime le avrebbe confessato di essere stata in passato anche lei vittima degli abusi del padre. Per paura dell’uomo, che era in possesso di una pistola, la bambina ha deciso di trasferirsi dal padre, che ha una nuova compagna. Ed è stato con lei e la nonna paterna che la piccola si è confidata facendo partire le indagini dei carabinieri.

