San Giovanni La Punta, tamponi negativi per anziani e operatori della casa di riposo

Sono risultati negativi al coronavirus i terzi tamponi effettuati sugli ospiti e operatori della casa di riposo di San Giovanni La Punta. Il risultato, comunicato dall’Asp, conferma quindi la guarigione di tutti i contagiati.

Dieci ospiti e 4 operatori ad aprile scorso erano risultati positivi al Covid-19 pur essendo tutti asintomatici.

A darne notizia è il sindaco Antonino Bellia: "Una notizia che riporta un po’ di serenità non soltanto per le persone coinvolte ma anche per i tanti che temevano un possibile focolaio con conseguenze drammatiche per l’intera comunità. Adesso con la Fase 2 appena iniziata non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia - raccomanda il primo cittadino -, ma continuare responsabilmente a mettere in atto tutte le norme igieniche e comportamentali che in questi mesi ci hanno permesso di contenere il contagio del virus. Non affolliamo i negozi, le strade, manteniamo il distanziamento sociale, indossiamo le mascherine. Non è ancora tutto finito", conclude.

