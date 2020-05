San Giovanni Li Cuti, il sindaco di Catania: pericolosi assembramenti, chiuso il borgo

Chiude il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. In seguito ai «pericolosi assembramenti riscontrati nei giorni scorsi», il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha disposto l’interdizione al passaggio pedonale del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e della zona degli attrezzi ginnici di piazza Consiglio d’Europa.

Il provvedimento, valido fino al prossimo 17 maggio, si è reso necessario alla luce delle violazioni constatate nei giorni scorsi. Il blocco di San Giovanni Li Cuti vale per tutti, tranne che per i residenti e i domiciliati, utenti in visita parentale ai predetti, personale delle attività commerciali e di pesca ivi operanti, acquirenti da asporto presso le attività commerciali ivi ubicate, esecutori di consegne di beni a domicilio, personale delle Forze di Polizia Statali e Locale.

«Anche a costo di qualche ulteriore rinuncia - spiega il primo cittadino - occorre comprendere che l’emergenza non è ancora cessata e che riprendere le attività non significa abbandonare ogni precauzione, ma convivere con il virus. I dati positivi della curva epidemiologica, non devono illudere che la ripresa possa avvenire senza i dovuti accorgimenti e con la prudenziale gradualità che la circostanza richiede. Stiamo lavorando con rigore per riaprire ogni attività a Catania, ma i cittadini devono rispettare le regole e uscire solo se strettamente necessario, utilizzando guanti e mascherina e soprattutto mantenendo distanza sociale e lontananza dai luoghi più affollati».

