Fase 2 a Riposto, folla sul lungomare: "Pericolosi assembramenti, ci saranno più controlli"

Tante le persone che hanno affollato il lungomare di Riposto rischiando di vanificare tutti gli sforzi fatti per contrastare l'avanzata del coronavirus. È l'allarme del sindaco Enzo Caragliano che ieri pomeriggio si è recato personalmente sul posto, insieme alle forze dell'ordine, per verificare il comportamento dei cittadini.

“Sono pericolosi e rischiano di pregiudicare ogni sforzo compiuto gli assembramenti e le passeggiate collettive aggravate dal mancato uso della mascherina sul lungomare ripostese, spingendoci ad adottare misure drastiche”, dice il primo cittadino al fianco delle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri dislocate sull’asse viario e che ieri hanno intensificato i controlli.

Dopo le foto circolate sui social che ritraevano decine e decine di persone a passeggio e senza indossare la mascherina, anche il sindaco ha deciso di raggiungere il lungomare di Riposto. “Ho voluto verificare di persona l’andamento della situazione - afferma -riscontrando un gran numero di persone sul nostro lungomare. Tanti i runner che però rispettavano le regole dei distanziamenti interpersonali, tuttavia siamo intervenuti assieme ai vigili per dissuadere soprattutto quei giovani che incoscientemente stazionavano sul muretto. E altri che invece passeggiavano in gruppo a distanza ravvicinata. In molti hanno recepito il messaggio e il fenomeno ieri è apparso più contenuto. In questo senso, come deterrente, cosi come concordato con tutte le forze di polizia, si manterrà attivo il dispositivo con servizio di pattugliamento dinamico tra Riposto e Torre Archirafi”.

