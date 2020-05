Riposto, impiegava un lavoratore in nero: sanzionato il titolare di una macelleria

Il titolare di una macelleria è stato sanzionato a Riposto perchè non aveva attuato le disposizioni per il rispetto dei protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, così come previsto dalla normativa di riferimento per il contenimento epidemico da Coronavirus.

I carabinieri delle Stazioni di Mascali e Riposto, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno inoltre scoperto che si avvaleva di un lavoratore in nero.

Al titolare dell’attività commerciale è stata elevata una sanzione di 4 mila euro.

