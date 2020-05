Crollo della palazzina a Catania, il pm autorizza l'accesso per la messa in sicurezza

Il sostituto procuratore Andrea Norzì autorizza l'accesso nello stabile di via Castromarino per la messa in sicurezza dopo il crollo che lo ha interessato lo scorso gennaio.

La decisione è stata presa a seguito dell’istanza presentata lo scorso 10 marzo dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese. «In questo modo - si legge in una nota - la Procura, pur mantenendo il sequestro dell’immobile, ha accolto la richiesta del primo cittadino di consentire lo svolgimento dell’attività di consolidamento dello stabile, propedeutica alla ripresa dei lavori di scavo della metropolitana, garantendo l’incolumità degli abitanti della zona e delle maestranze».

