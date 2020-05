Coronavirus, non si registrano casi ad Aci Castello: guariti i positivi

Non ci sono più casi di coronavirus ad Aci Castello. L’Asp ha comunicato che sono guariti tutti i cittadini che risultavano ancora essere positivi al Covid-19.

Quindi il Comune di Aci Castello raggiunge quota zero. «Oggi abbiamo vinto una grande battaglia e siamo felicissimi. I miei concittadini hanno assunto un comportamento esemplare dall’inizio ad ora - ha detto il sindaco Carmelo Scandurra - ma il virus non è ancora sconfitto. Rallegriamoci per questo ottimo risultato e teniamo alta la guardia rispettando quel nuovo stile di vita che abbiamo adottato e oggi ci porta a comunicare questo importante risultato.»

