Catania, fugge in auto e si schianta contro un muro: arrestato, viaggiava con la droga

Fugge alla vista dei carabinieri ma si schianta contro un muro e viene arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un catanese di 25 anni che la scorsa notte in via Galermo, alla guida di una Kia Picanto, vedendo l'auto dei militari mentre usciva da una nota piazza di spaccio ha cercato di fuggire, ma perdendo il controllo dell’autovettura andava a impattare ad alta velocità contro un muro di cinta lungo la via Giovanni Grasso.

Il pusher, bloccato dai militari, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 13 dosi di marijuana.

Accompagnato all’ospedale Garibaldi-centro, il giovane è stato medicato. Ha riportato "escoriazioni varie e trauma facciale con ecchimosi occhio sx" ed è stato subito dimesso con prognosi di 5 giorni.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato condotto ai domiciliari così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.

© Riproduzione riservata