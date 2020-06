Catania, vendevano presidi medici rubati: tre denunciati

Tre pregiudicati catanesi di 49, 51 e 59 anni sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri di Catania, durante controlli in via San Gaetano Alle Grotte, all’interno del popolare mercato denominato “fera ‘o luni”, hanno sorpreso i tre a vendere illegalmente, sulle tipiche bancarelle, diverso materiale medicale e presidi medico-chirurgici (cerotti, bende, calze elastiche, etc.) dal valore commerciale di circa 7.000 euro, che da immediati accertamenti risultavano esser stati rubati tra il luglio 2019 e lo scorso aprile all’interno della ditta "Varimed S.r.l.” e denunciati dal legale rappresentate.

La refurtiva, in attesa della restituzione all’avente diritto, è stata sequestrata.

