Catania, ritorna anche domenica il "Lungomare liberato": zona chiusa al traffico

Anche domenica prossima torna a Catania l’esperienza del "Lungomare liberato". La strada della Scogliera, «dalle 10 alle 20.30 sarà chiusa al traffico e completamente a disposizione dei cittadini per passeggiare, correre e andare in bici in sicurezza».

È quanto stabilisce l'ordinanza del Salvo Pogliese, d’intesa con il prefetto Claudio Sammartino, per «garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini e prevenire gli assembramenti, senza le strettoie dei marciapiedi e senza i pericoli del traffico veicolare».

"Il modo civile, ordinato e in sicurezza - ha detto Pogliese - con cui i catanesi hanno vissuto all’aria aperta la domenica di fine maggio e la festività del 2 giugno, ci ha convinti a ripetere per la terza volta in una settimana, la chiusura alle auto del Lungomare. Due esperimenti largamente positivi, soprattutto grazie alla condotta responsabile dei catanesi che si stanno abituando a convivere con il rischio Covid-19, ancora esistente, nonostante le statistiche e le curve epidemiologiche sembrano avallare che il virus stia rallentando la sua aggressività» .

Anche la prossima domenica lungo gli 1,8 km del percorso del lungomare roccioso, da piazza Mancini Battaglia a piazza Europa, saranno presenti pattuglie di polizia, vigili urbani, carabinieri, guardia di finanza e della protezione civile comunale che sorveglieranno i comportamenti dei cittadini anche per controllare il mantenimento del distanziamento fisico tra le persone.

© Riproduzione riservata