Intimidazione ad Adrano, in fiamme l'auto dell'ex deputato Mancuso

Incendio nella notte ad Adrano. Tre auto sono state date alle fiamme e tra queste anche quella dell'ex sindaco ed ex deputato all'Ars Fabio Mancuso.

Il rogo è divampato alle due di notte di ieri ed è stato completamente domato dai vigili del fuoco intorno alle 6 del mattino. I tre mezzi, come riportato nell'articolo di Daniele Lo Porto nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi, sono stati sequestrati e la polizia scientifica procederà alla perizia per accertarne le cause anche se, da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il rogo sia di origine dolosa e sviluppato proprio a partire dal Suv di proprietà di Mancuso.

L'incendio si è poi propagato ad una Bmw e ad una Ford parcheggiate all'interno dello stesso spazio condominiale.

