Nascondeva tre chili di marijuana in casa, arrestato a Catania

È stato sorpreso con circa tre chili di marijuana in casa. È stato arrestato dai carabinieri di Catania il 23enne Ignazio Scamnacca per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato posto ai domiciliari. I militari hanno trovato la droga durante perquisizioni in alcune abitazioni di via Capo Passero dopo aver notato un via vai sospetto dalla casa del giovane.

La droga era suddivisa in 15 buste di cellophane. I militari hanno anche sequestrato materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente, due bilancini elettronici di precisione e due ricetrasmittenti. Altri 5 grammi di marijuana sono stati sequestrati a carico di ignoti durante controllo in un garage abbandonato.

© Riproduzione riservata