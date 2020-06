Non rispetta le norme anti-coronavirus, chiusa trattoria a Catania

Non stava rispettando tutte le norme anti-coronavirus. Per questo una trattoria di Catania è stata chiusa per dieci giorni dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Il provvedimento è stato adottato su disposizione del questore Mario Della Cioppoa anche in considerazione del fatto che il titolare era stato già sanzionato per oltre 4.000 euro.

"Con la sua condotta ha messo a serio rischio l'incolumità della cittadinanza e la salute pubblica: somministrava alimenti anche privi di tracciabilità senza mascherina e senza l'adozione di alcun presidio di profilassi per impedire il diffondersi della malattia".

