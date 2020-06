A Catania sequestrati 400 chili di tonno rosso, un esemplare era nascosto sotto un furgone

Quattrocento chili di tonno rosso sono stati sequestrati a Catania dalla Guardia di finanza di Catania in due diverse operazioni. Due, in tutto, le persone sanzionate.

Il pesce era privo di tracciabilità ed è stato sequestrato nel mercatino domenicale del porticciolo di Ognina e nei Mercati Agro Alimentari Sicilia.

Gli accertamenti sono stati compiuti dai militari del comparto aeronavale delle fiamme gialle. Uno degli esemplari di 130 chili era avvolto in una coperta e nascosto sotto un vecchio furgone. Il tonno, giudicato non commestibile, è stato conferito in discarica per la distruzione.

