Un incendio di vegetazione e macchia mediterranea è divampato in contrada D'Urso di Adrano, nel Catanese. Per domarlo, sono al lavoro squadre del corpo forestale. In azione anche un Canadair che si rifornisce in mare a Catania, sorvolando la città. Non sono intervenuti i vigili del fuoco perché non ci sono centri abitati direttamente minacciati dalle fiamme.

