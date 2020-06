Lo butta dal balcone per rubargli la macchina fotografica, arrestato a Paternò

Butta dal balcone la malcapitata vittima per rubare una macchina fotografica. Un 19enne di origini marocchine, Iassin Ouahbi, è stato arrestato a Paternò per aver inseguito fino a casa e aggredito un 30 enne originario dell’Honduras fino a buttarlo, per derubarlo, da un balcone al primo piano

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio. La vittima, trasportata nell’ospedale Cannizzaro, ha riportato traumi a due vertebre ed è stata dichiarata guaribile in 30 giorni. I militari sono giunti sul posto dopo la telefonata di un vicino di casa della vittima, che, mentre parlava con i militari, ha visto il cittadino sudamericano precipitare giù in strada.

In quel momento sono giunti i carabinieri, che hanno bloccato il marocchino. La vittima, prima di perdere i sensi, ha chiesto ad un militare che fine avesse fatto la macchina fotografica, che era caduta anch’essa in strada. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.

