Catania, piantagione di marijuana in un immobile in disuso: arrestato 41enne

La polizia di Catania ha arrestato e condotto in carcere Agatino Aperi, di 41 anni, per produzione, coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è accusato di avere realizzato una piantagione di marijuana in un immobile in disuso del rione San Nullo.

Agenti dei 'Falchi' della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato 31 piante dell’altezza di circa due metri ciascuno. Nell’abitazione dell’uomo, durante una perquisizione, gli investigatori hanno scoperto delle infiorescenze di marijuana del peso di circa 10 grammi e a strumenti utilizzati per pesare e confezionare la droga.

© Riproduzione riservata