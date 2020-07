Daspo per un parcheggiatore abusivo a Catania

Daspo per un parcheggiatore abusivo con posto fisso a Catania tra le vie Santa Maria La Grande, Beato Bernardo, Via Cimarosa e Via Santa Maddalena. L’abusivo di 46 anni, nonostante fosse stato più volte sanzionato, continuava imperterrito ad esercitare l’attività di guardiamacchine. Adesso è stato stato informato che l’inosservanza al daspo sarà punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’applicazione di una misura di prevenzione.

Il questore di Catania, Mario della Cioppa, ha dichiarato guerra ai parcheggiatori abusivi, spesso estremamente molesti verso gli automobilisti.

Nel corso di quest’ultima settimana i poliziotti hanno sanzionato 24 persone sorprese ad esercitare l’attività illecita nelle vie del centro cittadino quali P.zza Turi Ferro, via Coppola ,via santa Maria della Catena, via S. Giuliano, Corso Indipendenza e del litorale della Playa. AGI

