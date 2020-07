Reddito di cittadinanza, picchia la moglie per avere la card

Non ha esitato a picchiare la moglie di 26 anni per farsi consegnare la card del reddito di cittadinanza. I carabinieri di Misterbianco, in provincia di Catania, hanno perciò arrestato un giovane di 27 anni. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.

Il giovane ha aggredito la moglie, giudicata poi guaribile in 10 giorni, nonostante cercasse di fargli capire che la card rappresentava l'unica fonte di sostentamento per lei stessa ed il figlio di 13 mesi.

A chiamare i carabinieri è stata la donna stessa, che era stata aggredita dal marito. L'uomo aveva da tempo lasciato la casa familiare e si era trasferito nell'abitazione dei genitori in un paese dell'hinterland. L'episodio, l'ultimo di una lunga serie, ha convinto la moglie a denunciare il marito, elencando gli episodi nei quali l'uomo, senza apparenti valide motivazioni, si era in passato scagliato contro di lei nel corso degli 8 anni di matrimonio.

