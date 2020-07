Spese pazze, sindaco Pogliese sospeso: arriva il provvedimento del prefetto di Catania

Il provvedimento è arrivato: il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha disposto la sospensione di diritto dalla carica per diciotto mesi del sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, in applicazione della legge Severino.

Il primo cittadino è stato condannato ieri dal Tribunale di Palermo per peculato a quattro anni e tre mesi di reclusione nell'ambito del processo per 'spese pazze' all'Ars, su rimborsi all'Assemblea regionale Siciliana come vice presidente del gruppo del Pdl.

"Esprimiamo piena e convinta solidarietà umana e politica al sindaco di Catania Salvo Pogliese, uomo politico e amministratore da sempre onesto, competente e innamorato di Catania", afferma in una nota il gruppo consiliare Fratelli d'Italia al Comune di Catania. "Nutriamo incondizionata fiducia nell'operato della magistratura - continua il gruppo consiliare - e auspichiamo una pronta e rapida definizione del procedimento d'appello nel quale, siamo certi, il sindaco Pogliese riuscirà a dimostrare la legittimità del suo operato e la sua totale estraneità ai fatti oggetto di contestazione".

"La sua opera di risanamento delle finanze, di riorganizzazione della macchina amministrativa, di modernizzazione dell'ente comune nell'esclusivo interesse della comunità amministrata - conclude il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di catania" continuerà attraverso il nostro impegno"

© Riproduzione riservata