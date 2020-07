Zafferana Etnea, ha un malore e si accascia: soccorso dai vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi i, vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e del Reparto volo dei vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo in via Monte Pomiciaro, in località Zafferana Etnea.

La vittima, colta da malore, è stata individuata e soccorsa dai vigili del fuoco, trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania e affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto è intervenuto il personale operativo del Distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto per l’assistenza a terra.

© Riproduzione riservata