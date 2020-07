Paternò, anziano positivo ricoverato in Rianimazione: allerta nella parrocchia

Paura a Paternò. Tra i 52 casi positivi al coronavirus in provincia di Catania, c'è anche un anziano di Paternò di 80 anni, ricoverato in Rianimazione all'ospedale San Marco, nel capoluogo etneo.

Le condizioni dell'uomo, intubato da sabato, sono costantemente monitorate. Intanto sono in corso le procedure per individuare le persone entrate in contatto con l'anziano nelle ultime settimane. Una volta individuate, verranno sottoposte a tampone tra otto giorni. Nel caso di positività per loro scatterebbe l'obbligo di isolamento domiciliare.

In allerta la parrocchia dove l'uomo, meno di una settimana fa, ha celebrato l'anniversario di 50 di matrimonio con la moglie e tutta la famiglia.

L'articolo completo di Orazio Caruso nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata