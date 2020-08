Escursionista catanese ferito nel Bellunese, soccorso in elicottero

Un escursionista catanese è rimasto ferito a Cadore in provincia di Belluno. Nel pomeriggio di ieri un elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in Val delle Galline, una laterale della Valle delle Comelle, comune di Canale d’Agordo per un escursionista che, mentre da solo stava scendendo dal Rifugio Rosetta verso la Val di Gares, aveva messo male un piede.

E.G., 25 anni, di Adrano in provincia di Catania, che ha riportato il sospetto trauma di una caviglia, è stato individuato dell’equipaggio e recuperato con un verricello di una decina di metri, per essere trasportato all’ospedale di Agordo nel Bellunese.

