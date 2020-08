Catania, sequestrati 70 mila filtri e cartine per sigarette

Oltre 70 mila tra cartine e filtri per sigarette sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania ad un cinese che nel mercato di piazza Carlo Alberto li vendeva al dettaglio senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Gli articoli erano venduti ad un prezzo concorrenziale rispetto ai venditori autorizzati, in totale evasione dell’imposta di consumo prevista dal 1 gennaio 2020 Il cinese è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione del Testo Unico delle Leggi in materia doganale che prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro.

Durante l’intervento i militari hanno recuperato 188 capo di abbigliamento contraffatti che un extracomunitario ha abbandonato.

