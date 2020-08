Migranti, Asp: "Parere sanitario negativo per la tendopoli a Vizzini"

Doppio parere sanitario vincolante negativo per la struttura che la Croce rossa sta realizzando a Vizzini, in un dismesso deposito in disuso dell’Aeronautica Militare, in contrada Salonia, destinato dal ministero dell’Interno ad ospitare migranti posti in quarantena che sbarcano in Sicilia.

Arrivano dall’Azienda provinciale sanitaria di Catania. Li hanno firmati il commissario ad acta per l'emergenza Covid-19, Pino Liberti, e la direttrice dell’Uoc Igiene ambienti di vita, Pulvirenti, ritenendo che la struttura non abbia i necessari criteri idonei all’isolamento e alla quarantena dei migranti e che non possa essere espresso parere igienico favorevole. (ANSA).

