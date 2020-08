Catania, auto in fiamme sulla tangenziale: lunghe code e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest di Catania a causa di un'auto in fiamme. Si registrano lunghe code in direzione nord/Acireale a partire dallo svincolo di San Giorgio, nel Comune di Misterbianco.

Il veicolo ha preso fuoco al km 9,200, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giovanni Galermo. Sul posto sono presenti gli operatori Anas e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

